MHP ve İYİP, kaçırılan asker ve polislerin ailelerine randevu vermedi

PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin aileleri Meclis’te HDP ve CHP grubunu ziyaret ederken, MHP ve İYİP ailelere randevu vermedi.

PKK tarafından kaçırılan 12 asker ve polisin aileleri Meclis'te HDP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç’u ziyaret etti. Ailelere İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Bakanı Öztürk Türkdoğan ile MYK üyesi Raci Bilici de eşlik etti. HDP’nin Grup Toplantı Salonu'nda basına kapalı yapılan görüşmede aileler, partilerin bir araya gelerek parlamentoda çocukları için adım atması yönündeki taleplerini iletti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yaklaşık bir saat süren görüşmede aileleri dinleyen Kurtulan ve Oluç, alıkonulan asker ve polislerin ailelerine kavuşması için tüm girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Aileler ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüştü. Aileler Meclis'in bu konuda bir an önce devreye girmesi yönündeki talebini CHP’ye de iletti. Özel ise CHP olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

MHP ve İYİP’in “uygun olmadıkları” gerekçesiyle ailelere randevu vermedikleri öğrenilirken, aileler 14.30’da AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile görüşecek.