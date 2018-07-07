MHP ve İyi Parti'den Meclis'te samimi görüntüler

TBMM'de yemin töreninde bir araya gelen İyi Parti milletvekili Koray Aydın ile MHP Genel Devlet Bahçeli'nin samimi tokalaşmaları dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti milletvekili Koray Aydın Meclis'te yemin töreni öncesinde bir araya geldi. Aralarında gerginlik olan iki ismin samimi tokalaşmaları ve sohbetleri dikkat çekti.

Posta gazetesinin haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den ayrılıp İyi Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi. Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimi bir şekilde tokalaşmaları dikkatlerden kaçmadı. Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti. Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın'ın diyalogu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

Bahçeli, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Koray Aydın için "İstifa tek taraflı tercihtir, partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019'daki bir adaylık için şimdiden isim veriyorsa birilerini hava boşluğuna atıp yerine geçmeyi düşünüyordur" demişti.

Koray Aydın da Bahçeli için "Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülke tek adama verilmiştir, buna destek olan MHP'de de tek adamlık olmuştur. MHP tek bir kişinin partisi haline gelmiştir. Ortada kala kala MHP'nin ismi ve mahsun üç hilali bırakılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı ülkücülük değildir. MHP'ye duyulan güven halk nezninde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.