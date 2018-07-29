MHP tehlikesi: CHP'de imzalar geri çekilebilir mi?

CHP'de imza tartışmaları devam ederken, Genel Merkez tarafından imzalarını geri çeken delegeler olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Noter üzerinden verilen imzaların çekilip çekilemeyeceği de tartışma konusu oldu.

CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzaları hukuken geri çekmenin mümkün olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor.

Genel Merkez bazı delegelerin imzasını geri çektiğini iddia ederken, muhalifler ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Habertürk Gündem programına konuk olan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, tartışmalara ilişkin değerlendirmesinde, ''Üye tam sayısının beşte biri talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılması için imzaların 15. günün bitiminden itibaren, herhalde ilk imzanın alındığı günden itibaren 15. gün, 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmesi gerekiyor. 15. günün sonunda imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. 15. gün çektin çektin, ondan sonraki 7 gün teslim süresi içerisinde tamamlanmışsa tamamlanmış. Tamamlanmamışsa artık kurultayı çağırma yetkisi Genel Başkan'a veya Parti Meclisi'ne bağlı olacak. Pazartesi akşamına kadar imzaları geri çekebilmeleri mümkün, ondan sonraki süreçte mümkün değil. Ümit ederim MHP'deki gibi bir mahkeme süreci olmaz'' ifadelerini kullandı.