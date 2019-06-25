MHP: Rusya'yla ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının yanında ortak S-500 üretim projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, S-400 tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Meselenin Rusya'dan güvenlik gerekçeleriyle füze alınmasından ibaret olmadığını belirten Yalçın, "S-400 krizinin arkasında koca bir bağımsızlık davası yatıyor. Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir devlet olarak yükselmeye, ekonomik ve askeri anlamda da giderek kendine yeter ve bağımsız hale gelmeye başlayalı beri, dünyaya nizam vermeye hevesli küresel aktörler yolunu kesmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli ve kararlılığını sürdürmeli. S-400'ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli" diyen Yalçın, milli uçak üretilmesi projesine de hız verilmesini istedi.