MHP milletvekili Erhan Usta'ya kesin ihraç talebi

Samsun Milletvekili Erhan Usta, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Disipline sevk edilen MHP Samsun milletvekili Erhan Usta'nın kesin ihracının talep edildiği öğrenildi.

AKP ile MHP arasında Samsun'da yaşanan ittifak krizinde "İttifak olmazsa olmazımız değil" diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

MHP Kırıkkale milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk’ten yapılan açıklamada, “Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakının varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir” denildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakında krize yol açan tartışmanın ardından AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alındığını duyurmuştu. MHP Samsun İl Başkanı da partisi tarafından görevden alınmıştı.