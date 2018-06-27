MHP: Meclis'te ne dersek o olacak, Erdoğan'ı biz kurtardık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 'Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır' dedi.

24 Haziran seçimlerine AKP ile ittifak yaparak giren MHP'den ilginç bir açıklama geldi.

Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilen Sefer Aycan, "Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve Meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir" derken, "600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra Meclis'te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis'te kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ıkurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclis'i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin" ifadelerini kullandı.