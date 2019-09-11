MHP İl Başkanından AKP'ye: Başka parti olsa bu kadar eziyet etmezdi

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, MHP’den AKP’ye geçen ilçe belediyelerindeki işten çıkarmalarla ilgili konuşurken 'Belki başka parti olsaydı bize bu kadar eziyet etmezdi' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den AKP’ye geçen Çiçekdağı Belediyesinde çok sayıda işçi işten çıkarılmıştı. İşçiler eski Belediye Balkanı İsmail Deniz ile birlikte MHP İl Binasına giderek durumu MHP İl Başkanı Arif Kılıç’a iletti.

Kılıç da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP İl Başkanı Arif Kılıç yaptığı açıklamada ”31 Mart mahalli idareler seçiminden sonra MHP ve ülkücüler hakkında belediyelerde büyük bir kıyım başlatılmış belediyelerde. Kaman Belediyesi’nde, Mucur Belediyesi’nde son olarak da Çiçekdağı Belediyesi’nde. Çiçekdağı Belediyesi’nde 5 yıldır ve 2 yıldır çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar 5 yıl sonra mağdur edilmiş. Bunlar bu saatten sonra ne yapacak, nerede iş bulacak, nerede aş bulacak?” diye sordu.

'YARIN BELKİ TEK PARTİ OLARAK BİR ŞEYLER YAPILACAK'

Konuşmasının devamında Kılıç, ”Ben şunu özellikle söylemek istiyorum; biz Cumhur İttifakıyız ve Cumhur İttifakına bağlı bir partiyiz fakat AK Parti’nin Cumhur İttifakı ile ilgili herhangi bir eylemini Kırşehir genelinde göremedik. Belki de başka bir parti olsa bize bu kadar eziyet etmezdi. Bunların daha aklı başında davranmaları lazım çünkü yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine yan yana olacağız yarın Türkiye’nin geleceği hakkında ne olacağını hiç birimiz bilmiyoruz. Belki de tek parti olarak bir şeyler yapılacak. Bunun için Cumhur İttifakına gölge düşürülmemesi adına Çiçekdağı Belediye Başkanımızın biraz daha dirayetli, temkinli , ılımlı ve sağ duyu ile hareket etmesi gerekir. Sen ben yerine beraber hareket edilmeli. Bu arkadaşlarımız çalışmıyorsa çıkarsınlar hiç sıkıntı yok ama çalışanın da ekmeğine mani olmak da ne belediye başkanına yakışır ne de ili yöneten Şehrül Emine yakışır.” dedi.