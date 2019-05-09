MHP İl Başkanı 'alkol satılıyor' diyerek tatil köyünü bastı, jandarma dövdü

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Emirbey Atlı Turizm ve Doğal Yaşam Köyü adlı tatil köyünde alkol satıldığı gerekçesiyle tatil köyünü bastı. Aydın, olay yerine gelen jandarma ekiplerine de saldırdı.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu’nun bir ilçesinde bulunan tatil köyünü bastı. Kızının mezuniyet balosunun yapıldığı tatil köyünde içki verildiğini iddia ederek işletme sahipleri ile tartışan Aydın, olay yerine gelen jandarmaya saldırdı.

Olay geçtiğimiz haftasonu Kastamonu’nun Daday ilçesinde gerçekleşti. Emirbey Atlı Turizm ve Doğal Yaşam Köyü adlı tatil köyünde 60 kişilik öğrenci grubunun mezuniyet kutlama yemeği sırasında içki verildiğini iddia eden Aydın, peşindeki bir grup ile tatil köyüne bastı.

İşletme sahiplerini tehdit edip, saldırıda bulunan Aydın, olay yerine gelen jandarma ekiplerini de tartakladı.

Jandarma olaydan sonra savcılığa giderek Aydın hakkında şikayetçi oldu.