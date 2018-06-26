MHP Hatay'da seçim sonucuna itiraz etti

Yurtdışı oylarıyla Hatay’da milletvekili sayısı ikiden bire düşen MHP, bu duruma itiraz etti.

MHP Hatay İl Başkanlığı, kentteki milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerinin ve "Cumhur İttifakı"nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini söyledi.

Hatay'da MHP 'nin 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade eden Alperen, "Bunda yurtdışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisi var. İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay 'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. İnşallah netice alacağız" ifadesini kullandı.

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AKP 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.