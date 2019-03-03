MHP Gölbaşı İlçe Başkanı görevden alındı

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevinden alındığı duyuruldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi.

AKP'YE DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Pehlivan geçen hafta yaptığı açıklamasında "Türkiye’nin geleceği için seçimlerden Cumhur İttifakının başarıyla çıkması gerçekten çok önemdi. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Ankara Büyükşehirde Mehmet Özhaseki Başkanımızı, ilçemizde de Ramazan Şimşek Başkanımızı kazandıracağız” demişti.

Pehlivan'ın görevden alınma sebebi henüz açıklanmadı.