MHP, dokuz il belediye başkan adayını daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi, dokuzu il, 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP yerel seçimlerde başkan adayı olarak gösterilen 50 ismi daha açıkladı.
Açıklanan isimlerin dokuz il belediye başkan adayları şöyle.
1- Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN
2- Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN
3- Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ
4- Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ
5- Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK
6- Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL
7- Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK
8- Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ
9- Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN