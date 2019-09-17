MHP: Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin hükümetin icraatlarından sorumlu olmadığını belirterek 'Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. Partimizin elini kolunu bağlayan, hükümet icraatından sorumlu kılan bir sözleşme de değildir' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili olarak MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenmesine yanıt verdi. Yalçın, "Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir" dedi, hükümetin "her kararının hesabını" MHP lideri Bahçeli'den sormanın "hakkaniyetsizlik" olduğunu ileri sürdü.

'ERDOĞAN'DAN AL VE AÇIKLA'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son parti meclisi öncesi yaptığı açıklamada "Bahçeli'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı Erdoğan'dan al ve açıkla. Tarihi görevin. Ya da açıklayacaksın ya da Katar ordusuna fabrikayı peşkeş çeken iktidarı desteklemeyi keseceksin" demişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine MHP'li Semih Yalçın'dan tepki geldi.

'MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERECEK KIRATTA DEĞİL'

Yalçın, "Bizim yüksek değerlerimizi ifade eden kavramların, Kılıçdaroğlu nezdinde bir karşılığı olmamakla beraber, zaman zaman CHP'nin başı tarafından riyakarca istismar edildiğini, boş iddialar ve ucuz efelenmelere malzeme olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Yalçın, "Partisini milli değerlerin düşmanı olan Marksistlerin kalesi, PKK'nın siyasi kanadı durumundaki HDP'nin hamisi, ulusalcılarınsa mahpushanesi haline getiren Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımıza millilik, milliyetçilik ve vatanseverlik dersi verecek kıratta değildir. 'Benim oğlum bina okur döner döner yine okur.' sözü tam da CHP'nin başını tarif etmektedir" dedi.

'KOALİSYON ORTAĞI DEĞİLİZ'

Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak Yalçın "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sakarya Arifiye'deki fabrikanın 25 yıllığına Katarlı bir firmaya kiralanacağının açıklanmasından sonra hükümetin bu konudaki tasarrufunun hesabını MHP Lideri Bahçeli'den sorma densizliğine yeltenmiştir. MHP ile AK Parti arasında milli mutabakata dayanan siyasi iş birliğinin ürünü olan Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. Partimizin elini kolunu bağlayan, hükümet icraatından sorumlu kılan bir sözleşme de değildir. Hükümetin her kararının hesabını koalisyon ortağıymış gibi MHP'den ve özellikle de Genel Başkanımız Bahçeli'den sorma hakkaniyetsizliği, Kılıçdaroğlu'nu beyhude boşboğazlıktan ve cehalet izharından öteye götürmemektedir" diye konuştu.