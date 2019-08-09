MHP Çanakkale İl Başkanı: Kaz Dağları'na desteğin arkasında Alman Vakıfları var

MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Kaz Dağları'nda yürütülen altın arama faaliyetine karşı yapılan eylemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Belediye görevlilerini de suçlayan ve altın arama faaliyetinin bölgedeki zararına ilişkin herhangi bir şey söylemeyen Pınar, 'Bizi Alamos mu ne haltsa, zerre kadar ilgilendirmemektedir' dedi.

MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Kaz Dağları'nda yürütülen altın arama faaliyetine karşı yapılan eylemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kirazlı’da devam eden maden çalışmasını yakında takip edeceklerini belirten Pınar, "Ülke maden üzerinden kaosa sokulmak isteniyor" dedi.

'BİZİ ALAMOS ZERRE KADAR İLGİLENDİRMEZ'

Belediye görevlilerini de suçlayan ve desteklerin arkasında Alman Vakıfları’nın olduğunu iddia eden Pınar, “Belediye meclis üyelerinin ağzından Gezi Olayları çığırtkanlığı yaparak ülkeyi Kaz Dağları üzerinden yeni bir kaos dalgasına sokmak için adeta görevlendirilmişlerdir” diye konuştu.

Pınar'ın açıklamasında şunlar yer aldı; “Bizi Alamos mu ne haltsa, zerre kadar ilgilendirmemektedir. Avukatlığını yapmak ya da yapılan işlemi savunmak bizim işimiz değil, hattı zatında zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Alınan ÇED kapsamında devlet asli görevi olan denetleme görevini yerine getirmeli, bu görevi hassasiyet ve titizlikle gerçekleştirecek yetkin personellerin ivedilikle istihdamı sağlanmalıdır"

'ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI OLAYLARI YÖNETİYOR'

“Eylemcilerin bir kısmı safiyane ve samimi duygularla bölgeye gitmiş ve bilgi kirliliği ve dezenformasyonun kurbanı olmuştur. Ancak kurgulayan ve yöneten özellikle Çanakkale Belediye Başkanı ve avanesi konuya tüm detayları ile vakıf oldukları halde siyasi kurnazlıkla ve aymazlıkla bölgeye illegal terör örgütlerini sokmuş, olayları manüple etmiş ve aynı kirli oyuna devam etmektedir. Belediye meclis üyelerinin ağzından Gezi Olayları çığırtkanlığı yaparak ülkeyi Kaz Dağları üzerinden yeni bir kaos dalgasına sokmak için adeta görevlendirilmişlerdir"

EYLEMLER ŞİRKET HİSSELERİNİN DEĞERİNİ ARTTIRIYORMUŞ

Pınar altın arama faaliyetine karşı durulmasının şirketin hisselerine olumlu etkide bulunduğunu da iddia etti;

"İki yüzlü tavırları bununla da sınırlı kalmamakta ve Doğu Biga Madencilik Şirketi yani kamuoyunda bilinen adıyla Alamos Gold firmasının 26.03.2013 tarihli dilekçesine, 11.04.2013 tarih ve 25955424-309.06/82 sayılı cevabi yazıyla hem yangın açısından sakınca yoktur diyeceksin, ki bu ÇED öncesi alınması gereken zaruri yazılardan biridir hemde en çok gürültüyü sen çıkaracaksın. Yani kurtla kuzuyu yiyecek sonra çobanla beraber ağlayacaksın. Bir şüphemizde bu olaylardan sonra Alamos Gold hisselerinin Londra Metal Borsası'ndaki hızlı yükselişidir. Ne gariptir ki, yapılan eylemler hisse değerlerine müspet etki yapmaktadır. Elbette Alman Vakıfları ve Ülkemizde cirit atan Alman gizli servisi BND'nin sabıkalı ve kirli yapısı ve Çanakkale Belediyesi'nin PKK'ya yardım ve yataklıktan sabıkalı Alman Konrad Adaneauer Stiftung Derneği ve CIA/MOSSAD ikilisinin fonlandığı arka planında FETÖ terör örgütünün olduğuna ilişkin ciddi iddialar yer alan ve 2013 yılında çiçek çocukların çevre duyarlılığı maskesiyle başlayan Gezi Olayları'nın en büyük destekçilerinden biri olan Türk Demokrasi Vakfı'yla olan ilişkileri bir bütünsellik içinde değerlendirildiğinde, Kirazlı meselesi ve tepkiler daha iyi anlaşılmaktadır"

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Altın arama faaliyetinin bölgedeki zararına ilişkin herhangi bir şey söylemeyen Pınar, devletin yanında olduklarını şöyle duyurdu; "Gerektiğinde MHP mensupları ve onun ayrılmaz parçası olan Ülkü Ocakları olarak, Gezi benzeri bir kalkışmada devletimizin yanında ve aynı safta olacağımızı ifade eder, çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm faaliyetlerde kalbimizin Çanakkaleli hemşerilerimizle attığının bilinmesini isteriz”