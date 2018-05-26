MHP, Çakıcı'yı tahliye ettirmeye kararlı: Seçim beyannamesinde 'af' var

MHP'nin bugün açıklanacak seçim beyannamesinde "kader mahkumlarına af" vaadi de bulunuyor. Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaretinde ‘genel af’ önerisini bir defa daha gündeme getirmişti.

MHP’nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde af konusunda vaadlerin bulunduğu belirtildi.

MHP’nin 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili seçimi için seçim beyannamesi bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu’nda açıklanacak.

Beyannamede "kader mahkumlarına af" vaadi de bulunuyor. Bahçeli geçtiğimiz haftalarda "çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç" olmak üzere "genel af" çağrısında bulunmuştu.

Son olarak Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, burada "genel af" önerisini bir defa daha gündeme getirirken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı” demişti.