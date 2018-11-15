MHP beş büyükşehir adayını açıkladı

MHP'nin Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adayları açıklandı. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin genel merkezinde yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen isimleri açıkladı.

Durmaz adayları açıklarken "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir" dedi.

Açıklanan aday isimleri:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Ankara'dan Melih Gökçek'in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili şu ana kadar Gökçek ile temas kurulmadığını söyleyen Durmaz, "Temas olmadı, olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.