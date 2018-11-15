MHP beş büyükşehir adayını açıkladı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin genel merkezinde yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen isimleri açıkladı.
Durmaz adayları açıklarken "Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir" dedi.
Açıklanan aday isimleri:
MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI
Ankara'dan Melih Gökçek'in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili şu ana kadar Gökçek ile temas kurulmadığını söyleyen Durmaz, "Temas olmadı, olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.