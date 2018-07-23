MHP: Aytun Çıray adlı siyaset bezirganı edep sınırlarını aşmamalı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim. Genel Başkanı Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP’de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman, İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Çıray'ın MHP'ye üslupsuzca saldırdığını ve Devlet Bahçeli'ye kin kusmaya devam ettiğini ifade eden Büyükataman, "Türk toplumunun değer yargıları ve kültürel birikimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, içinde yaşadığımız toplumda partilisinin hanımefendiye söylediği sözün ne anlam ihtiva ettiğini Aytun Çıray gayet iyi bilmektedir. Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim: Genel Başkanı Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP’de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır" diye kaydetti.

Büyükataman, şunları söyledi: "Türk siyasetinde temsil ettiği misyon, sahip olduğu dil, üslup ve nezaketi tüm çevreler tarafından kabul edilen ve saygın bir kişilik olarak toplumun bütün kesimleri tarafından itibar edilen Sayın Genel Başkanımıza karşı Aytun Çıray’ın takındığı üslup kendisinin seviyesi(zliği)ni göstermektedir. Ayrıca Aytun Çıray’ın bu çıkışları kendine ait değildir. Kameraların önünde ustası sufle vermekte, Çıray ise tekrar etmektedir. Bu iş, o kadar aleni gerçekleşmektedir ki partinin sözcüsü sıfatını taşıyan biri açıkça kopya almakta ve aldığı suflelere harfiyen uymaktadır. Konuşmanın gidişatını, kongre tarihini, sorulara verilecek cevapları ve toplantının ne zaman biteceğini kendisi tayin edemeyen bu parti sözcüsü, bir de hekim olduğundan dem vurmakta ve sıtma hastalığından bahsetmektedir. Galiba kendisi, hekimini yanı başında sürekli gezdirmektedir ki akıl tutulması yaşadığında hemen özel hekimi devreye girmektedir."