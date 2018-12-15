MHP, Aydın'ı da AKP'ye bıraktı

MHP, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Ümmet Akın'ın adaylığını geri çekti, Aydın'da AKP'nin adayını destekleme kararı aldı.

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın’ın adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Yeniçağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı değişti. İki lider arasındaki görüşmede Aydın'da önceki yerel seçimde oyu daha fazla olduğu için adayın AKP'den olması kararlaştırıldı. Bu gelişme sonrasında MHP, daha önceden ismini açıkladığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ı geri çekti.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 2,5 yıldır Büyükşehir Aday Adayı olarak seçim çalışması yapan ve Bahçeli tarafından da geçtiğimiz ay ismi açıklanarak resmi olarak adaylığı kesinleşen Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın geri çekildiğini açıkladı. Cumhur ittifakı görüşmeleri gereği Aydın’da AKP'li bir aday ile gidileceğini söyleyen MHP İl Başkanı Pehlivan “İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Germencik Belediye Başkanımız sayın Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır” dedi.

