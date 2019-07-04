MHP, Akşener'i hedef aldı: Kendi mabadı açıkta dururken...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik, 'MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi, teröristbaşının mektubunu güzellemekle suçlayabilmesi, akıl fukaralığıdır. Kendi mabadı açıkta dururken, başkalarım ayıplaması; ahlaki düşüklük, insani eksikliktir' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

"İP müdiresi Meral Akşener'in merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in sözlerini kullanarak kendini Türk milliyetçiliği davasının temsilcisi gösterme çabalan tam bir hadsizlik, utanmazlık ve edepsizlik örneğidir" diyen Yalçın, "Terör örgütünün siyasi kanadıyla işbirliği içindeki CHP ile siyasi ittifak kurmaktan, HDP eş başkanının avukatlığına soyunmaktan sakınmazken; MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi, teröristbaşının mektubunu güzellemekle suçlayabilmesi, akıl fukaralığıdır. Kendi mabadı açıkta dururken, başkalarım ayıplaması; ahlaki düşüklük, insani eksikliktir" ifadesini kullandı.