MHP 'af' konusunda ısrarcı: Teklif Ekim'de sunulacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan 'af çıkartılmasını' istemiş, Erdoğan bunu kabul etmemişti. MHP'nin Ekim ayında teklif sunacağı belirtiliyor.

MHP Genel Merkezi, af yasa teklifi ile ilgili çalışmalara başladı.

Hürriyet’in haberine göre, MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor.

Olağanüstü halin kaldırılmasının ardından hazırlanan ve MHP genel başkan yardımcılarının üzerinde çalıştığı yasa teklifinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "daha önceden çizdiği sınırlar" üzerinde olacağı aktarılıyor. Bahçeli'nin af talebi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından reddedilmişti.

AF KAPSAMI DIŞINDA YER ALACAKLAR

Habere göre Türk Ceza Yasası’nda (TCK) da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları kapsam dışı olacak.

Yine "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C üyesi" olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “af kapsamı” dışında tutulacak.

Bununla birlikte “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler” de MHP’nin teklifine göre, aftan yararlanamayacak.