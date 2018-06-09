MHP adayı: AKP'liler ittifaka ihanet ediyor

MHP'den milletvekili adayı Sermet Atay, AKP adaylarının ittifakın gereklerini yerine getirmediklerini, gittikleri her yerde MHP’ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını iddia etti.

Gaziantep'in yerel gazetelerinden Telgraf'ı ziyaret eden Sermet Atay, 24 Haziran'daki seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, MHP Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, AKP adaylarının Cumhur İttifakının gereklerini yerine getirmediklerini, gittikleri her yerde "MHP’ye oy vermeyin" çağrısı yaptıklarını söyledi.

Atay, ayrıca 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik yapılan birçok anket sonucunda manipülasyon yapıldığını ve İyi Parti'nin anketlerde şişirildiğini belirtti.

AKP il başkanları, büyükşehir belediye başkanları ve milletvekillerinin seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söyleyen Atay, bu durumun etik olmadığını Cumhur İttifakına ihanet olduğunu dile getirdi.

Bir ittifak sonrası seçime katıldıklarını söyleyen Atay, AKP kurmaylarının ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti. AKP'lilerin bu ittifaka zarar verecek söylemlerden uzak durması gerektiğini belirten Atay, kendilerinin seçim sahasında bir kendilerine bir de Recep Tayyip Erdoğan’a oy istediklerini söyledi.

'İTTİFAKA KARŞI BİR KOMPLO'

Söylemez Pasajına yapılan baskının bir komplo olduğuna dikkat çeken Atay, esnafın zaten çok az parayla geçindiğini, bu baskına anlam veremediklerini, Ramazan öncesi esnafın mağdur edildiğini, bu durumun Cumhur İttifakına karşı bir komplo olduğunu belirtti. "Aramayı engelleyebilsem engellerdim" diyen Atay, seçim öncesi böyle bir şeyin yapılmasına anlam veremediğini, zaten sıkıntıda olan esnafın daha çok sıkıntıya girdiğini söyledi. Af konusunun önemli olduğu dile getiren Atay, "Türkiye’nin yüzde 1’i gıyabi olarak aranıyor, cezaevleri doldu taştı, mafyanın eroincinin çıkmasının beklemiyoruz ama kaçak sigara gibi küçük işlerden tutuklu bulunanlar için bu af olmazsa olmaz" dedi.