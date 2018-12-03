MHP 7 kentin belediye başkanlığı istiyor

Seçime 4 ay kala partilerin ittifak pazarlığı sürüyor. MHP, AKP’den Adana, Isparta, Manisa, Mersin, Osmaniye, Kars ve Iğdır’ın yanı sıra, Binali Yıldırım’dan boşalacak Meclis Başkanlığı için 'jest' bekliyor. CHP-İYİ Parti ittifakını ise Mansur Yavaş ismi kilitliyor.

AKP - MHP arasındaki görüşmelerinde MHP'nin 7 kentte belediye başkanlığını ve Binali Yıldırım'dan boşalması beklenen Meclis Başkanlığı'nı istediği belirtiliyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberi şöyle:

AKP ile MHP ve CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde, ‘'İttifak problemi'' yaşanıyor. Partiler arasında bugüne kadar yapılan temaslarda, bazı iller için anlaşma sağlanamadı. Cumhur İttifakı'nda MHP Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını, AKP'nin de bu illerde, MHP'yi desteklemesini istiyor. MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayıp yeterli jestin yapıldığı düşüncesinde bulunuyor. AKP ise özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

Bu arada, TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi formülü de tartışılıyor. AKP ile MHP arasında tam mutabakat sağlanırsa, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için, MHP'li adayın desteklenebileceği belirtiliyor. TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak. Toplam 340 sandalyesi bulunan AKP ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor.

İttifak için CHP ile İYİ Parti arasında da sorunlar var. CHP sadece Ankara'da ittifak yapılmasını önerirken, İYİ Parti Mansur Yavaş'ın kendi partilerinden ortak aday olmasından yana bulunuyor ve Mersin ile Çanakkale Gökçeada, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Antalya ve Afyon'un bazı ilçelerinde de CHP adayı çıkarılmamasını istiyor. CHP'nin Balıkesir'de halen Milletvekili olan Ahmet Akın'ı aday göstermesi sonrası, İYİ Parti'nin de Milletvekili İsmail Ok'u aday yapması, bazı illerde iki parti arasında hızlı yarış olacağını da gösterdi.

Son seçimde CHP ve İYİ Parti ittifakına katılan Saadet Partisi ise bu kez seçimlere tek başına girecek ve bütün il ve ilçelerde aday gösterecek. SP lideri Temel Karamollaoğlu dün Ankara'da il başkanları ve il müfettişleri ile görüşerek bu konuda kesin konuştu. Karamollaoğlu “Mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmayacağız. Dirsek temasını, bizim adayımıza başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacağız, başkalarına oy toplamak için değil. Her ilde, ilçede, beldede seçime gireceğiz” dedi.