MHP 14 ilde, AKP bir ilde adayını geri çekme kararı aldı, illerin listesi belli oldu

AKP-MHP ittifakı uzlaşma kapsamına alınmayan ve ayrı ayrı adaylar çıkarılan 15 ilde daha ortak aday gösterme kararı aldı. Bu kapsamda AKP bir ilde, MHP ise 14 ilde adayını çekecek. Öte yandan ittifak kapsamında belediye meclis üyelikleri için de tek liste çıkarılacak.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, AKP ile MHP'nin ittifak için uzlaşma sağladığı yeni illeri köşesine taşıdı.

Acet, AKP'nin bir, MHP'nin 14 ilde adayını geri çekeceğini belirtirken, iki partinin belediye meclis üyelikleri için tek liste çıkaracağını dile getirdi.

Acet'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Iğdır’da Ak Parti ve MHP’nin ayrı ayrı seçimlere girmesi halinde HDP’nin elinde kalma ihtimali dikkate alınarak Ak Parti adayının MHP adayı lehine çekilmesine karar verildi.

Diğer 14 ilde ise, tersi olacak, MHP, Ak Parti lehine adaylarını çekecek.

Bu iller arasında, kıyasıya bir Ak Parti/HDP yarışına sahne olması beklenen Siirt, Bitlis, Ardahan, Muş gibi yerler var.

MHP buralarda güçlü olmasa bile, ayrı ayrı adaylarla gidilmesi halinde oyların bölünmesi ve HDP’nin bundan yararlanarak kıl payı seçimleri kazanması ihtimali, bu illerin seçilmesinin temel gerekçesini oluşturuyor.

Batıda ise Burdur, Çanakkale, Sinop gibi ittifak halinde CHP’ye kaptırılmama ihtimali görülerek karar verilen iller var.

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Cumhur İttifakı’nın paydaşlarını oluşturan Ak Parti ve MHP arasında belediye meclis üyeliklerinin nasıl belirleneceği konusunda da bir uzlaşma sağlandı.

İki parti bu alanda da tek liste ile seçimlere girecek.

MHP kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, MHP’nin önerisi üzerine bu konuda tek liste ile hareket edilmesi ve 2014 seçim sonuçlarının baz alınarak listelerin oluşturulmasına karar verildi.

Meclis üyelikleri bağlamında böyle bir kararın alınmasının şöyle bir önemi var:

Partilerin farklı listelerle seçimlere gitmesi halinde muhalefet cephesinin belediye meclislerinde çoğunluğu elde edip, seçilen belediye başkanının çalışmalarını ‘kilitleme’ ihtimali ortaya çıkıyor.

Tabii tersinden aynı durum Millet İttifakı için de geçerli."