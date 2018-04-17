MGK'den 'beklenen' tavsiye kararı: OHAL uzatılsın

MGK'de OHAL'in uzatılması için tavsiye kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarayı'nda MGK'ye başkanlık etti.

Sona eren MGK toplantısında, hükümete OHAL'in üç ay daha uzatılmasını tavsiye etti.

Erdoğan, MGK'nin ardından yine sarayında Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e göndereceği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor. MGK, hükümete OHAL'in üç ay daha uzatılmasını tavsiye etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılacak OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.