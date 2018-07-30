MGK yeni yapısıyla ilk kez toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" sonrası yenilenen yapısıyla bugün ilk kez toplanacak.
Erdoğan başkanlığında Saray'da yapılacak toplantının ana konularının Cemaat ve Suriye'deki gelişmeler olacağı, ABD'nin son açıklamalarının da değerlendirileceği belirtiliyor.
Saray'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.