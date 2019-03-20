MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama

Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu 4,5 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 31 Mart seçimlerine ilişkin de ifadelere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu 4,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi" ifadesine yer verildi.

Bildiride, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır" denilirken, "(Türkiye'nin) Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı" denildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

'GÜVENLİ BÖLGE'

"Suriye halkına hitap edecek bir anayasanın hazırlanarak hür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklenti ve katkılarımız dile getirilmiş, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin değil, iki ülke halkının güvenliğini temin edecek bir uygulama olması halinde kabul edilebileceği; Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir."

YENİ ZELANDA SALDIRISI

MGK bildirisinde Yeni Zelanda’daki saldırıyla ilgili olarak "Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır. Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir" denildi.