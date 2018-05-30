MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı 3 saati aşkın sürenin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Seçimlerden önce yapılan toplantıda Başbakan Binali Yıldırım son kez yer aldı.

Toplantının sona ermesinin ardından yapılan yazılı açıklamada toplantıda öne çıkan konuların, "seçim güvenliği, terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeler" olduğu belirtildi.

OHAL'İN UZATILMASI KARARI

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."