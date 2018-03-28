MGK toplantısı 4 saatin ardından sona erdi. Toplantıyla ilgili açıklama yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi.

Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü.

'TÜRKİYE İNİSİYATİF KULLANACAK'

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada Menbiç'e işaret edilerek, "Teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanacak" denildi.

Açıklamada şunlar söylendi:

"Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi taktirde Türkiye'nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir.

Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır."