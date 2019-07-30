MGK sonrası yazılı açıklama

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Türkiye'nin NATO ve diğer ikili anlaşmalara uyduğu belirtilen bildiride 'müttefiklerden de aynı hassasiyetin beklendiği' kaydedildi. Suriye sınırı boyunca 'barış koridoru' kurulması için çaba gösterilmesi konusunda 'kararlılık' mesajı verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 6 saat sürdü.

Toplantı sonrasında yayımlanan MGK bildirisinde Suriye sınırına yönelik "'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" denildi.

Bildiride "NATO antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, ülkemizin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerimizden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilmiştir" denildi.

MGK bildirisinde Erbil'deki saldırının aydınlatılması için çalışmaların takip edileceği belirtildi.

Bildiride Doğu Akdeniz'deki tutumun sürdürüleceği kaydedildi.

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"1- Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve konu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir.

PKK terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde "Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatları"nın başarıyla yürütüldüğü, operasyon yapılan bölgeler tamammen temizlenenene kadar terörle mücadele harekatlarımızın devam edeceği önemle vurgulanmıştır.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatımızın şehit olduğu menfur saldırı sert şekilde kınanmış, eylemin arka planının aydınlatılması ve sorumluları hakkında gereğinin yapılması hususundaki çalışmaların sonuna kadar takip edileceği kaydedilmiştir.

2- Çocukları zorla silahlandırarak terör eylemlerine alet eden PKK/PYD-YPG'nin bahse konu suçları uzun süredir işlemekte olduğu bilinmesine rağmen, bazı ülkelerce halen müttefik olarak görülerek, eğitim ve teçhizat dahil, askeri ve siyasi açıdan desteklenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD-YPG'nin sözde yöneticileri başta olmak üzere bazı teröristlerin kırmızı bültenden çıkartılmasının, FETÖ üyesi bazı terörsitlerin ise kırmızı bültene alınmamasının küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve INTERPOL'ün kuruluş gayesine büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir.

3- Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir "Barış Koridoru"nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

4- Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirilmiş; NATO antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, ülkemizin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerimizden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilmiştir."

(Ayrıntılar gelecek)