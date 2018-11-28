MGK sonrası ABD'den Türkiye'ye yanıt

ABD'nin Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelere gözlem noktaları kuracak olmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki gösterirken, dünkü MGK toplantısı sonrası 'Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak ve ve meşru müdafaa hakkının kullanılacak' denilmişti. MGK sonrası ABD'den gözlem noktalarına ilişkin açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye’nin Suriye sınırına 12 gözlem noktası kurma çalışmalarına geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla tepki göstermiş, “Kanada'da General Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, ‘ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor’ şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirildi” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada YPG'ye perdeleme yapıldığını söylemiş, "MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından yapılan MGK toplantısı sonrası "Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak ve ve meşru müdafaa hakkının kullanılacak" açıklaması yapılırken, gözlem noktalarına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi.

'IŞİD'LİLERİ ENGELLEMEK İÇİN'

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen operasyonun Sözcüsü ABD'li Albay Sean Ryan, video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing verirken, gözlem noktalarının amaçlarından birinin, orta Fırat vadisi bölgesinden Türkiye’ye kaçmaya yeltenebilecek IŞİD militanlarının geçiş rotalarını engellemek olduğunu ileri sürdü.

Sözcü Ryan, “Bu gözlem noktaları, ilave şeffaflık sağlayacak ve Türkiye’nin IŞİD unsurlarından korunmasını daha iyi hale getirecek” dedi.

Bir soru üzerine Ryan, gözlem noktalarını oluşturma girişimini ABD Dışişleri Bakanlığı’yla koordine ettiklerini ve bu noktaların Türk sınırı üzerinde olması itibariyle Türkiye’yi de bilgilendirdiklerini kaydetti.

ABD'li sözcü Ryan, gözlem noktalarıyla ilgili olarak, “istikrar getirecek ve bölgede IŞİD’e karşı daha iyi savaşılmasını sağlayacak. Bu gözlem noktalarına adam yerleştirerek mekanları güvenli hale getiriyoruz. Dolayısıyla iki taraf için de kazan-kazan durumu sözkonusu” dedi.

Ryan, “Türkiye’ye bunu kabul ettirdiniz mi?” sorusunu “Evet Türkiye’ye bu konuda tam olarak bilgi verildi” şeklinde yanıtladı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Ryan bir başka gazetecinin, “Bu gözlem noktaları hem Türkiye, hem YPG’yi korumak için mi inşa ediliyor?” sorusu üzerine, bu noktalarla kuzeydoğu Suriye’de güvenliğin tesisinin amaçlandığını ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarının da hesaba katıldığını belirtti. Ryan, “Bu önemli, Türkiye NATO ortağı, aynı zamanda koalisyon ortağı. Dolayısıyla bu bölgeye yönelik herhangi bir IŞİD hareketliliği görürsek, arayacağımız ilk yer onlar (Türkler) olacak” diye konuştu.

Sözcü Ryan, gözlem noktalarının oluşturulmasının ne zaman tamamlanacağı ve kaç tane gözlem noktası olacağı şeklindeki soruları yanıtlarken de, “Şu anda hala mekanları değerlendiriyoruz. Kaç tane kuracağımızı operasyonel güvenlik nedeniyle söyleyemem, ancak uygun mekanlara bakıyoruz ve bulduktan sonra harekete geçeceğiz” dedi. Ryan, “Şu ana kadar hiç kurdunuz mu yoksa süreç yeni mi başlıyor?” sorusu üzerine, “Hayır şu anda mekanları güvenli hale getirme sürecindeyiz. Henüz tamamlanmadı” dedi.

Gözlem noktaları kurma sürecinin daha çok yeni olduğuna dikkati çeken Ryan, “Bu bölgede hem kendimiz hem de Türkiye için güvenliği sağlamada en iyi çözümü bulacağız” ifadesini kullandı.

Ryan ayrıca bir gazetecinin, “koalisyonun 30 bin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesini İran’ın varlığına karşı koymak üzere eğitmeyi planladığı” şeklindeki haberleri sorması üzerine, “Geçmişte SDG’yi eğittik ve orta Fırat vadisindeki başarıları bunun kanıtı. Kabiliyetli bir güç. Ama şu anda elimizde takip ettiğimiz fiziki bir anlaşma muhtırası yok dolayısıyla sizi bu noktada ilave aydınlatma için SDG sözcüsüne yönlendirmek durumundayım” dedi.