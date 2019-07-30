MGK bugün toplanıyor: Operasyon ve S-400 krizi masada

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak MGK'nın en önemli gündem maddeleri Suriye sınırında 'güvenli bölge' ve Fırat'ın doğusuna operasyon başlığı olacak. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise S-400 ve F-35 krizi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) masada birçok başlık olacak.

Suriye sınırında oluşturulması planlanan ve geçtiğimiz hafta ABD ile müzakereleri yapılan "güvenli bölge", Fırat’ın doğusuna olası operasyon toplantının önemli başlıkları olacak.

Yine toplantıda ABD ile krize neden olan S-400'ler ve F-35 krizi masada olacak.

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği belirtiliyor.

OPERASYON BİLGİLENDİRMESİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak.

Ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası ve diğer seçenekler de ele alınacak.