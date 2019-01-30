MGK bildirisinde Suriye mesajı

Milli Güvenlik Kurulu sonrasında yayımlanan bildiride 'İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir' denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan ve yaklaşık 5 saat süren 2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrasında yayımlanan MGK bildirisinde "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir" denildi.

Bildiride "Terörle mücadele harekatı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş; tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket ettikleri memnuniyetle müşahede edilmiştir. Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış; bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir. Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

FIRAT’IN DOĞUSU MESAJI

Bildiride Suriye gündemine ilişkin değerlendirmeler ise şöyle yer aldı:

"Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak için daha önce gerçekleştirdiği operasyonlarda ve yürüttüğü diplomasiyle elde ettiği olumlu neticeler de göz önünde bulundurularak, İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi ilke edinen Türkiye’nin amacının, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün korunarak, ev ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış milyonlarca Suriyelinin yerlerine dönmelerini sağlamak olduğu; mezkur krizin aşılmasında önemli role sahip Anayasa Komitesinin kurulmasının barış ve istikrar ortamına büyük katkı sağlayacağı bir kez daha teyit edilmiştir."

DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ

Bildiride Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına devam edileceği kuvvetle vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.