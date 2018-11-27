MGK Bildirisi: Suriye'de meşru müdafa hakkı kullanılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'da gerçekleştirilen yılın son toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.
Erdoğan'ın "Çok önemli kararlar alacağız" dediği MGK sonrası yapılan açıklamada, "Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak ve ve meşru müdafaa hakkının kullanılacak" ifadelerine yer verildi.
MGK bildirisinden satır başları şöyle:
"Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir."
"Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak ve ve meşru müdafaa hakkının kullanılacak"
"Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.
"Irak'ta göreve yeni gelen hükümetle, güvenlik başta olmak üzere, tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki irademiz teyit edilmiştir."