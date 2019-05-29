Mezuniyet töreni tehdidi: İslama aykırıymış!

Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ‘mezuniyet törenleri’ konusunu görüşmek üzere ziyaret ederken, Platform Dönem Başkanı Ersin Güçlü, mezuniyet törenlerinde İslam’a aykırı ortamlarda gayri ahlaki davranışlar sergilendiğini iddia etti. Anadolu Gençlik Derneği, Ensar Vakfı ve Alperen Ocakları gibi gibi kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyarette, mezuniyet töreni yapacak okulların yöneticileri ve velileri de adeta tehdit edildi.

Anadolu Gençlik Derneği, MGV, Alperen Ocakları, Cansuyu Derneği, Cihannüma Derneği, Eğitime Destek Platformu, EHAD, Ensar Vakfı, Hasan Baba Vakfı, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Karesi Vakfı, Katre-Der, Hayrat Vakfı, Kızılay, Memursen, MÜSİAD, Öder, Önder, Sancak Derneği, Semerkand Vakfı, Tügva, Ulu Çınar Derneği ve Vitamin Gençlik Derneği başkan ve temsilcilerinden oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ziyaret ederek mezuniyet törenlerine ilişkin skandal bir talepte bulundu.

Ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Balıkesir Sivil Toplum Platformu Dönem Başkanı Ersin Güçlü, ‘mezuniyet törenleri’ ile İslam’a aykırı ortamlarda gayri ahlaki davranışlar sergilendiğini iddia etti.

Balıkesir24saat adlı sitede yer alan habere göre, Güçlü “Balıkesir’de de bazı okullarda öğretmen ve idareciler eliyle mevzuata aykırı olarak çocuklara dans gösterileri adı altında ve açık-saçık dansöz çağrılarak mezuniyet programları düzenlenmektedir” dedi.

Güçlü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ahlaksızlığın tavan yaptığı bu sözde kutlamalar ‘mezuniyet töreni veya balosu’ olarak bilinçli bir şekilde belleklere yerleştirildi. Bazı şuursuz öğrenci velilerinin de zemin hazırladığı bu rezilliklere artık dur denmelidir. Bu rezaletlere artık son verilmelidir. Bu yanlışa müsaade eden okul yöneticileri de hakkında gerekli idari işlemler yapılmalıdır. Şöyle bir düşünelim! Bu karakterde olanlara, eğitim için körpe çocuklar nasıl emanet edilebilir? Bu tiplerin yetiştireceği nesiller dinine ve topluma faydalı olabilir mi? Bunun önüne geçilmelidir. Yoksa hayal ettiğimiz ‘Asım’ın Nesli’ her geçen gün umut olmaktan çıkıp hasret haline dönüşüyor.

Eğer bizler Asım’ın Nesli istiyorsak bizi bozmaya çalışan ve bizi biz yapan değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı hep beraber kalbinde vatan, millet, ümmet sevgisi olan herkesle birlikte dur dememiz ve engel olmamız gerekir”

'BİR EĞİTİMCİ ENSAR VAKFI TEMSİLCİSİNİ NASIL MAKAMINDA KABUL EDEBİLİR?'

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Bir eğitimci nasıl yurtlarınca çocukların tecavüze uğradığı Ensar Vakfı temsilcisini makamında kabul edebilir? Bir eğitimci nasıl eğitimcileri tehdit eden zihniyeti o makamda ağırlayabilir? Bu aymazlığı kabul etmiyoruz!" derken, "Buradan bir kez daha duyuruyoruz: Balıkesir’de yapılan tek bir mezuniyet töreni iptal edilirse sorumlusu bu şahısları makamında ağırlayan ve onlara bu cesareti veren zihniyetin ta kendisidir. Konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üzerinden o kirli ellerinizi çekmeyi de size öğreteceğiz!” ifadelerini kullandı.