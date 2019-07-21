Mezarlığı bile imara açmışlar

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetimindeki dönemde mezarlıkları dahi konut alanına dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminde olduğu dönemde imar işlerinde de usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre; kayyum döneminde park alanı, rekreasyon alanı, resmi kurum alanı, dere yatağı ve tarım arazilerinin içinde olduğu 6 milyon metrekare alan usulsüz bir şekilde imara açılarak, kimi yerlerde kat artırımına gidildi. Yine bu işlemlerin yapılabilmesi için Eylül 2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında yoğun mesai harcandı.



Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, usulsüz işlemler belediyede devam eden kayyum dönemi incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Tespit edilen ilk bilgilere göre; Ömerli ilçesinde mevcut imar planlarında taşkın alanların ve dere yataklarının korunması için önerilen koruma bantları kaldırılarak, konut alanına açıldı. Ağaçlandırma alanları ve rekreasyon alanları da aynı şekilde konut alanına dönüştürüldü.



Ömerli'de 1977 yılında meydana gelen büyük sel felaketi sonrası dere yatağı olarak kayıtlara geçirilen ve imar revizyon planlarında dere yatağı statüsü bulunan bölge de konut alanı olarak değiştirildi. Yapılan değişikliğin yanı sıra bölgede rekraasyon alanı, sosyal kültürel alan olarak ayrılan binlerce metrekarelik alan da konut alanına dönüştürüldü. Benzer şekilde dere yatağının belli bir kısmını içine alan ve önceki imar planlarında Kent Parkı olarak ayrılan alan da ikiye bölünerek, konut alanına çevrildi. Geriye kalan kısmı ise, yine Kent Parkı olarak bırakıldı.



MEZARLIĞI BİLE İMARA AÇTILAR



Yine Ömerli'de resmi kurum olarak geçen ve 3/2'si mezarlık olarak geçen parsel de mezarlık statüsünden çıkarılarak, konut alanına dönüştürülen alanlar arasında yerini aldı. Mezarlık olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında kalması gereken bölge, konut alanına dönüştürülerek, Mardin Defterdarlığının sorumluluk alanı haline dönüştürüldü. Bölgede ayrıca 3 kata imar verildi.



Ömerli ilçesinde imar değişikliğinden nasibini alan bir diğer alan ise 15 metre genişliğinde yol olarak daha önceki imar planlarında yer alan arsanın içinden geçen yol güzergahı oldu. 3 kata kadar inşaat yapılacak şekilde imara açılan bölgede yolun geçeceği alan başka arsalara kaydırıldı.