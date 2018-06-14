Meydan dolmayınca Erdoğan'ın mitingi iki saat geç başladı

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da saat 14.00'te başlaması gereken mitingi, alanın dolmaması nedeniyle iki saat gecikmeyle başladı.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Muharrem İnce'nin memleketi Yalova 'da düzenleyeceği mitingin saat 14.00'te başlaması bekleniyordu. Ancak yeterli kalabalık toplanamadığı için miting bu saatte başlayamadı.

Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak'ın saat 14.57'de çektiği görüntüde alandaki boşluklar net biçimde görüldü. Mitingin başlayacağı söylenen saatte alanda sadece 3 bin kişi vardı. Saat 15.55 itibariyle de meydan henüz dolmadı ancak miting 16.00'da iki saat gecikmeyle başladı.

BURSA MİTİNGİ DE DÖRT SAAT ERTELENMİŞTİ

Erdoğan'ın daha önce Bursa'da statta yaptığı miting de, yeterli kalabalığın gelmemesi nedeniyle dört saat ertelenmişti.