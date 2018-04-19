Mevlüt Uysal’dan Kanal İstanbul açıklaması

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yalı kazasının yeni kanal ihtiyacına işaret ettiğini öne sürdü ve ‘Kanal İstanbul’un bu yıl en azından başlayacağını düşünüyorum’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da meydana gelen yalı kazasının yeni bir kanal ihtiyacını gösterdiğini öne sürdü. Uysal “Yalı kazası yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gösterdi. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum” dedi.

İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan’da meydana gelen ve tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı kullanılamaz hale getiren gemi kazasının ardından Boğaz’daki tehlikeli gemi trafiği gündeme gelmişti.

Habertürk’te yer alan habere göre, dün Emirgan Parkı’nda İstanbul’daki başkonsolosları ağırlayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Boğaz’daki gemi kazaları hakkında bir soruya verdiği yanıtta, “Boğazlar; Çanakkale, İstanbul Boğazı, Montrö Anlaşması gereği, uluslararası bir anlaşma ile kuralları belirlenmiş ve çok tarafları olan bir anlaşma. O dönemin ticari gemilerinin büyüklüğü, o şartlar düşünülerek belki kurallar konuldu. Bunu bizim değiştirme imkânımız yok. Ticari olarak geçen gemiler ‘Ben direkt geçiyorum’ dediği zaman yapılacak hiçbir şey olmadığı için kural da belirlenmiyor. Kuralları belirleyip ticari olarak bakıldığı zaman daha rasyonel işleyen bir kanal olması hem İstanbul’u hem ticaret yapan o tacirleri, gemi sahiplerini rahatlatacağını düşünüyoruz” dedi.

Gemi kaptanının inisiyatifi yerine daha hızlı, ticari taşımacılık yapanlara avantajlar sunan bir geçiş programının İstanbullular adına daha güvenli bir ortam oluşturacağını ileri süren Uysal, “Şu olabilir; Boğazlardaki ticari geçişlerin yeniden uluslararası düzeyde tartışılması ve yeni bir alternatif üzerine çalışmak çok daha değer diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi’ne de değinen Başkan Uysal, “Yalı kazası, geminin yalıya çarpması, yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gösterdi. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Uysal, “Çok büyük bir proje. Sadece ‘Bir kanal açalım ve gelir elde edelim’ mantığıyla değil, İstanbul’da Boğaz trafiğini yeni bir düzene sokma, İstanbul’u kurtarma adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İstanbul’u kurtarma adına kanalın muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kanalın bu yıl içerisinde bir şekilde başlatılacağına, temelinin atılacağına veya protokolünün yapılma noktasına geldiğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Uysal, Romanya ve İtalya’nın teklifi üzerine, 3’üncü havalimanı açılmadan önce ilk olarak başkonsoloslar tarafından gezileceğini de sözlerine ekledi.b