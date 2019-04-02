Mevlüt Uysal: İBB'den dosya kaçırmak fiilen mümkün değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB'den dosya kaçırıldığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Dosyaların kaçırılması fiilen mümkün değil.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun "son 2 gündür İBB'de dosya kaçıranlar ve odalarını toplayanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarına" yönelik iddialara yanıt verdi.

CNN Türk'e konuşan Uysal; "Hukukçuyum 19 sene avukatlık yaptım. Birçok konuda dijital imzaya geçtik. Dosya kaçırmak, bu çağda bu tarihte öyle kavram olarak yok. Verilerin hepsi orada duruyor. Evrak kaçırmanın cezası daha ağır. Bu açıklama şık olmadı. Kendisi mazbatayı alıp da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturursa oradaki arkadaşlarla nasıl beraber çalışacak?" dedi.

'DEVLET DİJİTAL İMZAYA GEÇTİ'

“ 'Siz buradan dosya kaçırdınız' çok ağır bir suçlama. Fiilen de imkanı yok. Seçim kurullarına yapılan itirazlarla ilgili olarak kamuoyu oluşturmak adına böyle açıklamalar yapılmamalı. 39 tane ilçe belediyesi ve bir tane de büyükşehir belediyesi var, halka hizmet için var. Bu kurumları yıpratmamak gerek" diyen Uysal, ​devletin dijital imzaya geçtiğini ve bunların mümkün olmadığını söyledi.

Uysal; "YSK’ya yapılan itirazlar var, bu süreçler değerlendiriliyor. Geçmişte örnekleri oldu seçimler de iptal edildi" ifadelerini kullandı.