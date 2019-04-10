Mevlüt Uysal: AKP'ye oy vereceği belli olan kişiler seçmen listesinden düşürülmüş...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 27 bine yakın seçmen hareketi olduğunu iddia ederek, 'Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 351 seçmenden toplan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içerisinde ölüm, yurdışına çıkanlar, askere gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 160 seçmenin yeni kaydı yapılmış.

Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden, yani Büyükçekmece seçmenlerinden düşenlerin içerisinden çoğunun hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu oy kullanma hakkı elinden alınmış.

Nasıl olmuş da bu seçmenler seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil.

Birkaç yol var; Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş. İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş. Mal sahiplerinin haberi olmadan sahte seçmen kaydı yapılmış. Ya da boş binanın üzerinde ilave iki kat varmış gibi seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş.

Seçmen listeleri askıya çıktığı zaman, AKP üyelerimizin seçmen listesinde yer almadığını gördüğümüz zaman inşaatlarda, boş arazilerde 736 seçmen olduğunu gördük ve itiraz ettik. Aynı seçmenlere CHP de itiraz etti. Bunların 731'inin kaydı donduruldu. Ancak bu sırada gördük ki 830 kayıt daha yapılmış. Buna da itiraz ettik.

Ret sebebi kolluk kuvvetleri tarafından yerine gidilip tespit yapılamaması. Ancak bu kadar çok seçmen hareketi olan yerde bu kontrol yapılması mümkün olmuyor. Seçim kurulu şunu söyledi: Burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış. Nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan yapılmış. Belediyeden eleman istenmiş Mehmet Özgür Samanlı diye bir kişi işlem yapmış.

18 Ocak'ta bu şahıs tutuklandı. Sahte adres kayıtlarını hep aynı kişi yapmış.

AKP'ye oy vereceği belli olan kişiler seçmen listesinden düşürülmüş. Büyükçekmece'de 24 Haziran'dan bu yana seçmen artışı yüzde 3.

Bunu yapanlar belediyeyle iş yapanlar. Planlama, imar bölümünde çalışan bir ekip. Sandık kurulu başkanlarının Büyükçekmece'de 519 sandıkta 1038 görevli olması gerekiyor, bunlardan 285 görevli bizzat mülki idare amiri tarafından verilen listeyle değil, dışardan atanmıştır. Bunların arasında başka ilçelerden, İstanbul dışından, memur olmayanlar vardır. Bu da seçimlerin iptalini gerektirecek bir konudur.