Mevlüt Çavuşoğlu: İran'a yaptırımlara katılmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a ABD yaptırımlarına ilişkin, 'Amerika'dan bir heyet geldi. Biz bu yaptırımlara katılmayacağımızı söyledik' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yaptırımlarına Türkiye'nin katılmayacağını söyledi.

Dünya gazetesine konuşan Çavuşoğlu, "Amerika'dan bir heyet geldi. Biz bu yaptırımlara katılmayacağımızı söyledik. Biz petrol alıyoruz. Bir de uygun şartlarda alıyoruz. Siz uzaktan konuşuyorsunuz ama biz bunlara uyamayız. Türkiye olarak bu yaptırımlara uymayacağımızı izah ederken, prensip olarak Amerika'nın bu yaptırımlarını da doğru bulmadığımızı söylüyoruz. İran konusunda herhangi bir ülkenin yaptırımlarına uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.