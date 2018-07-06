Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusuna geçilecek, Kobani...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç'te atılan adımlara ve sonraki sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak açıklamalarda bulundu.

"ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız" diyen Çavuşoğlu, "Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak. ABD ile Münbiç tamamlandıktan sonra Fırat'ın doğusuna geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yol haritası konusunda Kobani'deki Kürtlerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü YPG bunlara zulmediyor. Kobani'de de bakacağız nüfus yapısı ağırlıklı olarak Kürt'se yönetimi de öyle olacak. Ama YPG/PKK değil" diye konuştu.