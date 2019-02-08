Mevlüt Çavuşoğlu: BM Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AİHM'in çukur eylemleriyle ilgili kararını değerlendirdi. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Birleşmiş Milletler'in soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca Arupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'çukur eylem'lerle ilgili başvuru sonrasındaki kararı değerlendirdi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

''Çukur eylemlerinde yürüttüğümüz operasyonların esasın sivil insanların zarar görmemesi için, sivillerin ölümünün önüne geçmek içindir. Yapılan başvuru oy birliğiyle reddedildi. Ayrıca mahkemenin, Türkiye'de etkin bir iç hukuk yolu vardır, diye hükmetmiştir. Dolayısıyla teröristlerin, onların destekçilerin yaptığı başvuru reddedildi.''