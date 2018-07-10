Mevlüt Çavuşoğlu: Artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'yeni sisteme' ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bizden beklenti sadece dış politikada değildir. Dış politika önemli ama artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yoktur. Tüm kurumlarımız iç içe el ele çalışılacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin önüne çıkan fırsatları değerlendirmek gerektiğini, yeni dönemde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de halkın kendilerinden beklentilerinin daha fazla olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Bizden beklenti sadece dış politikada değildir. Dış politika önemli ama artık iç politika ile dış politika arasında bir fark yoktur. Tüm kurumlarımız iç içe el ele çalışılacaktır. Bizden beklenti sadece yeni politikalar üretmek değildir. Yeni hizmet binamızın ihalesini yapacağız, diğer taraftan diplomasi akademimiz ve stratejik araştırma merkezimizle hem genç ve hem tecrübeli diplomatlarımızı eğiteceğiz" dedi.

'KENDİMİ GERÇEKTEN ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Çavuşoğlu, "Bugün iki bakanlığımız birleşti. AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı artık bir çatı altında faaliyetini sürdürecek. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Sorumluluğumuz arttı ama gücümüz de arttı. AB Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı politika üretmede önde gelen iki kurum olmuştur. AB konusunda tüm zorluklara rağmen ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" diye konuştu.