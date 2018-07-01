Mevlüt Bengi cinayetini PKK üstlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Türkmen köyünde bakkal dükkanı işleten 8 çocuk babası Mevlüt Bengi 'nin (46), 25 Haziran günü Yaygınyurt köyü mevkiinde öldürülmüş olarak bulundu.
Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bengi’nin öldürülmesinden HDP’yi sorumlu tutarak Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ı aramış ve "Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin" sözleriyle tehdit etmişti.
Öte yandan Doğubeyazıt’ın Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında öldürülmesinin ardından bölgede 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Olayın ardından PKK, Mevlüt Bengi 'nin öldürülmesi üstlendi.