Metropoll Araştırma: AKP'nin oyu düşecek

Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Prof. Özer Sencar, AKP'nin oy kaybının kesin olduğunu, oranını ise ekonomik durumun belirleyeceğini söyledi.

Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, AKP’nin 24 Haziran seçimlerinde aldığı oydan daha düşük bir oy alacağını, düşüşün seviyesini ekonomide alınan tedbirlerin belirleyeceğini savundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlara göre AKP 24 Haziran’daki genel seçimlerde oyların yüzde 42.56’sını almıştı.

DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’a konuşan Prof. Sencar’a göre yerel seçimlerin olduğu dönemler, genel seçim dönemlerine göre iktidar partileri için daha sorunlu oluyor.

Yerel seçim döneminde, çok büyük bir kriz ve sıkıntı olmasa bile, iktidar seçmenleri içerisinde farklı gerekçelerle rahatsızlığı olanların bunu sandığa yansıttığını savunan Sencar, “Böylelikle iktidar partisine bir uyarı göndermiş olurlar. Ancak bu kez, bu düşüşün ne kadar olacağı önem kazanıyor” dedi.

Araştırmacıya göre Türkiye’de seçim dönemlerindeki ekonomik koşulların sandığa etkisine bakıldığında, ekonomik sıkıntıların artmasının iktidarın oy potansiyelini azalttığı görülüyor.

Prof. Sencar, 2007 genel seçimlerinde yüzde 46.6 olan AKP oyunun, 2009 yerel seçimlerinden yüzde 38.8’e düştüğüne dikkat çekti. Sencar, aynı dönemde ekonomideki büyümenin de yüzde 6’dan yüzde 4.5’e gerilediğini kaydetti.

Şu anda ekonomide yaşanan sıkıntılı durumun sandığa yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Sencar şöyle devam etti: “İktidarın ekonomik sıkıntılara karşı alacağı tedbirler oydaki azalmanın da seviyesini belirleyecek. AKP iktidarı şu anda ekonomik sıkıntıların etkilerini minimize edecek pek çok tedbir almaya çalışıyor. İktidar, vergi indirimleri, kredi ödemelerinde yeniden yapılandırma vs. gibi adımlarla seçim öncesinde kriz koşullarının vatandaşa ağır şekilde yansımasına engel olmaya çalışıyor. Bunun ne kadar başarılı olacağını 31 Mart akşamı göreceğiz.”