Metro'nun sahibinin cinayet cezası onandı, yurtdışına kaçtı

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim’de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi. Henüz hakkında yakalama kararı çıkmayan Öztürk’ün ise yurtdışına çıktığı belirtiliyor.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetti. Kurulun bu kararı ile birlikte, Öztürk hakkında 2 yıl önce verilen infazın durdurulması kararı da ortadan kalktı. Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin, karardan yeni haberleri olduğunu, müvekkili hakkında yakalama kararının ise henüz çıkarılmadığını söyledi. Öztürk’ün, kararın verildiği gün yurtdışına gittiği belirtildi.

5 KİŞİYE BERAAT 2 KİŞİYE MÜEBBET

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Galip Öztürk’ün, müebbet hapis cezası aldığı dava 22 yıl önce işlenen bir cinayete dayanıyor. 28 Eylül 1996 sabahı, Kuvvet Köseoğlu isimli kişi Beyoğlu’nda saklandığı evde öldürüldü. Galip Öztürk ile aralarında, Samsun’da yaşadıkları dönemden kalma kan davası olan Köseoğlu’nun öldürülmesi sonrası açılan davada 7 kişi yargılandı. Yargılama devam ederken, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Okumuş 28 Ağustos 2011 günü Çorum’da tutuklandı.

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi kararını 8 Ekim 2012 günü verdi. Mahkeme, sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat verdi. Mahkeme, Galip Öztürk ile cinayetin tetikçisi Kudret Okumuş’a müebbet hapis cezası verdi. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer aldı. Mahkemenin kararını Öztürk’ün avukatları temyiz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını 17 Eylül 2014’te onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk’ün avukatlarının başvurusu üzerine, onama kararının kaldırılmasını talep etti. Bu aşamadan sonra, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurulun dosyaya ilişkin inceleme süreci devam ederken, Öztürk’ün avukatları bu kez de müebbet hapis cezasını veren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.