Metrobüsteki tacizin ardından gözaltına alındı, ilk ifadesi ortaya çıktı

Metrobüste bir kadın yolcuyu taciz eden F.Ö. adlı kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da seyir halindeki metrobüste bir kadın yolcuya cinsel tacizde bulunan F.Ö. adlı kişi gözaltına alındı.

Kadın yolcu şikayetçi olurken, F.Ö., "cinsel tacizde bulunmadım, kadın bağırınca ben de korktum" dedi.

Habertürk'teki habere göre, polis, kriminal inceleme yapabilmek için kadın yolcunun çantasına bulaşan sıvıdan örnekler aldı.

CHP'DEN YALANLAMA

Tacizcinin CHP'li olduğu iddiası üzerine bir açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir. Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır" ifadelerini kullandı.