Metrobüste cinsel saldırı davasında tahliye

İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Fatih Ö, tahliye edildi.
Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın pantolonundan alınan 6 örneğin birinde sperm hücresinin bulunduğu kaydedildi.
Tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.