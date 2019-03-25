Metrobüs hurdalığı: 65 milyon avro çöpe atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008’de Hollanda’dan alınan 50 otobüsün hurda görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs hurdalığının görüntüleri ortaya çıktı.

Dönemin Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tüm itirazlara ve uyarılara rağmen, 2008 yılında Hollandalı Advanced Public Trasport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, 50 körüklü otobüs alınmasına karar verdi. Otobüslerin tanesi 1 milyon 307 bin 950 avroya, muadillerinijn yaklaşık dört katı fiyata satın alındı. Otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamadı. Teknik sorunları ve imalat hataları da olan otobüsler bir yıl sonra arızalanmaya başladı. Kısa sürede araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçların sadece dörtte biri çalışır durumda. Ancak seyir halindeyken sık sık arızalandıkları ve yolda kaldıkları için hizmete çıkartılmıyorlar.

Aydınlık’tan Irmak Mete'nin haberine göre, bir İETT çalışanı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu araçlar ilk geldiğinde ciddi fabrikasyon hataları olduğunu farkettik. Mesela kablo bağlantısı yağmuru almayacak şekilde olması gerekirken ters monte edilmiş. Yedek parçaları da pahalı. Sürekli arıza yaptılar. Bugün bir kısmı çalışıyor ama hiçbir şoför bunları kullanmak istemiyor. Yolda kalıyor. Şu anda garajda bekliyorlar. Yedek parça temini için kullanılıyorlar. Kaportaları dökülmüş, kabloları dışarda, hatta bir aracın içinde ot bittiğini gördüm. Milyonlarca avroya alındılar, hepsi çöp oldu.”