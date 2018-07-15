Metrobüs bugün FSM'yi kullanacak

Boğaziçi Köprüsü'nde düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle Metrobüs seferleri FSM Köprüsü üzerinden sağlanacak.

15 Temmuz'un yıldönümü olması sebebiyle Boğaziçi Köprüsü'nde düzenlenecek tören ve etkinlikler "metrobüs çalışacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İETT, seferlerin etkinlikler süresince Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden sağlanacağını duyurdu.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişleri Pazar günü saat 14.00'den itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Bu nedenle Avrupa yönünden Anadolu yönüne gidecek yolcularımız için pazar günü etkinlik bitimine kadar Zincirlikuyu Köprü Üzerinden 34Z numarası araçlarımız FSM (2.) köprü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolunu kullanarak, E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidilecektir.

Metrobüs araçlarımız Sögütlüçeşme-Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacaktır."