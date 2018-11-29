Metro Turizm'in sahibinin nereye kaçtığı belli oldu

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla aldığı müebbet hapis cezası onanan Galip Öztürk'ün yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Öztürk'ün nerede olduğu belli oldu.

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim’de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi. Henüz hakkında yakalama kararı çıkmayan Öztürk’ün yurtdışına kaçtığı ortaya çıkarken, müebbet cezası olan bir ismin yurtdışına çıkışına nasıl izin verildiği merak konusu olmuştu. Tartışmalar sürerken, Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürcistan’da olduğunu açıkladı. Gürcistan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan Öztürk AKP’nin seçim sloganını kullandı.